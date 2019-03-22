Алексей Урманов: "Прокаты Загитовой и Медведевой – круто, красиво, просто до слез"

Олимпийский чемпион-1994 Алексей Урманов прокомментировал "СЭ" итоги первенства планеты по фигурному катанию у женщин, который проходит в японской Сайтаме.

Россиянка Алина Загитова стала чемпионкой мира, набрав в сумме за короткую и произвольную программу 237,50 балла.

Серебро осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

– Сегодня все ждали этих выступлений, эту битву, если хотите, – сказал Урманов. – Все получилось очень здорово, уверен, что все – и поклонники фигурного катания, и профессионалы – получили огромное удовольствие. За это большая благодарность в первую очередь девчонкам – Алине Загитовой, Жене Медведевой, Элизабет Турсынбаевой, их тренерам – Этери Тутберидзе и Брайану Орсеру, и, конечно же, Соне Самодуровой и ее тренеру Алексею Мишину. Если я кого-то забыл перечислить – пусть меня простят, но, если они это прочитают, то будут знать, что я их всех поздравляю с успехом. Большой респект всем действующим персонажам, это было круто, красиво и, наверное, у кого-то до слез. Сегодня все девушки, которым нужно было что-то доказывать, или не нужно было, показали, что они – бойцы, что продолжают двигаться вперед. Давайте порадуемся за них и продолжим следить за их спортивными карьерами.

– Турсынбаева с ее четверными прыжками – конкурент молодых россиянок из группы Тутберидзе в будущем?

– Фигурное катание очень серьезно выдвинулось вперед – мы уже увидели четверной сальхов на чемпионате мира, видим четверные лутцы и четверные тулупы на других соревнованиях, в том числе и юниорских. Все, кто сегодня делает четверные, учит их или продолжает совершенствовать, конечно же будут конкурировать между собой в будущем. (Иван Торопцев)​

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире