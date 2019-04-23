Алексей Урманов: "Ковтун ничего не показал в своей спортивной карьере"

Олимпийский чемпион-1994 в мужском одиночном катании Алексей Урманов заявил, что Максим Ковтун ничего не показал в своей спортивной карьере. Во вторник 23-летний фигурист объявил о завершении карьеры.

- Я считаю, что Максима Ковтуна вообще не следует обсуждать, - приводит слова Урманова "Спорт день за днем". - Спортсмен не показал в своей спортивной карьере ничего. И заявления, которые делал, он никогда не оправдывал. Поэтому чего тут обсуждать. Ну завершил и завершил.

Перспективы надо ведь реализовывать. А он этого не делал. В последнем сезоне вроде как мальчик вернулся, но как оказалось позже он не вернулся.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу.

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