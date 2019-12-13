Алексей Мишин: «Желаю Загитовой в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком»

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой достичь сопоставимых успехов в жизни и спорте, какие были у нее на ранних этапах карьеры.

— Я желаю ей в будущем таких же успехов, какие были у нее, когда она была подростком, — сказал Мишин в интвервью ТАСС. — Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья.

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