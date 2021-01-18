Алексей Мишин выздоровел после коронавируса

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе.

Ранее 79-летний Мишин заразился коронавирусом, при этом специалист отмечал, что переносит болезнь не в самой тяжелой форме.

«Утром получил отрицательный тест. Как я обычно говорю, прыгнул в машину, педаль в пол и лечу с дачи на каток работать», — цитирует «РИА Новости» Мишина.

?Напомним, под руководством Мишина тренируется чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева.