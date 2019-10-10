Алексей Мишин: «Туктамышева делает тройной аксель, тьфу-тьфу-тьфу, одной из лучших в истории»

Российский тренер Алексей Мишин заявил, что считает тройной аксель своей ученицы Елизаветы Туктамышевой одним из лучших в истории.

— Я разговаривал после осенних контрольных прокатов, которые состоялись в «Лужниках» в Москве, с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым и гендиректором организации Александром Коганом, — приводит «Спорт день за днем» слова Мишина. — Они посмотрели и сказали — единственное, что Лизе нужно — это стабильность. Она вышла сейчас на очень высокий уровень — единственная в России, кто сейчас делает в двух программах три тройных акселя. Делает она их, тьфу-тьфу-тьфу... одной из лучших в истории.

— Каким получится нынешний сезон для Туктамышевой?

— В прошлом сезоне Лиза демонстрировала блестящее катание и показала второй результат в мире по сумме многоборья.