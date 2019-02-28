Алексей Мишин: "Решение по Туктамышевой - очень болезненный момент для меня"

Алексей Мишин, тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой, заявил, что не готов комментировать решение не брать его подопечную на чемпионат мира.

Напомним, что вчера исполком федерации фигурного катания России принял решение отправить на главный турнир года в Японию Евгению Медведеву. При этом Туктамышева, пропустившая отбор на чемпионате России из-за болезни, рассчитывала, что выбор будет сделан в ее пользу.

- Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Я не могу это комментировать. Для меня это очень болезненный вопрос. Почему? Ну сами догадайтесь.

- Вас расстраивает то, что выбор пал не на Туктамышеву?

- Не надо мне приписывать то, чего я не говорил. Если вы не понимаете, почему для меня это тяжелый и болезненный вопрос, то о чем мне с вами говорить, - сказал Мишин. (Михаил Потапов)