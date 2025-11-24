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Фигурное катание

24 ноября 2025, 20:35

Мишин — о карьере Туктамышевой: «Ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе»

Руслан Минаев

Заслуженный тренер России Алексей Мишин считает, что карьера фигуристки Елизаветы Туктамышевой могла сложиться по-другому.

«Замечательный фигурист Александр Абт выступал тогда, когда позади был Ягудин, а впереди — Плющенко. Или взять пару Москвина и Мишин: они катались в эпоху, когда сзади были неповторимые Белоусова и Протопопов, а впереди — легендарная Роднина с партнерами, — цитирует РИА Новости ответ Мишина на вопрос, насколько удалось Туктамышевой реализовать свою карьеру. — Если бы Лиза появилась в другом историческом срезе мирового фигурного катания, ее спортивная судьба могла бы сложиться иначе».

Туктамышева объявила о завершении карьеры 24 ноября в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.

Туктамышева не выступала на соревнованиях с контрольных прокатов в сентябре 2023 года. В октябре того же года она объявила о паузе в карьере.

В июне 2025-го фигуристка вошла в тренерский штаб сборной Санкт-Петербурга.

Источник: РИА Новости Спорт
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Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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