Алексей Мишин: «Победа Алиева на чемпионате Европы неслучайна»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что победа россиянина Дмитрия Алиева на чемпионате Европы в австрийском Граце была неслучайной.

— Поздравляю Дмитрия Алиева и его тренера Евгения Рукавицына с победой! Этот успех достигнут неслучайно, — цитирует «РИА Новости» Мишина. — Лутц и два четверных тулупа — это уже арсенал. Все в мире меняется: не вечно же было (испанцу Хавьеру) Фернандесу занимать первое место на чемпионате Европы. Радует нас и Артур Даниелян. Еще будучи юношей, он показал совершенно взрослое катание.

Разочаровал Саша Самарин. Можно выступать удачно и неудачно, но ниже определенного уровня опускаться нельзя.

Соревнования у мужчин были предсказуемыми, потому что (чех Михал) Бржезина обладает только одним четверным прыжком, в последнее время на соревнованиях он делает его крайне редко. Он не представлялся серьезным соперником. Большую тревогу вызывал Грассль. Хорошо знаю его — нас часто приглашают на сборы итальянской команды. Он несколько лет катался у нас на сборах, хорошо знаем его потенциал. Грассль может достичь большего успеха, надо чуть-чуть «облагородиться».