Алексей Мишин - о решении Ковтуна: "Вернуться по-настоящему – удел только великих спортсменов"

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал решение четырехкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена.

– Мне неизвестны мотивы, которыми руководствовался Максим при принятии этого решения, – приводит "РИА Новости" слова Мишина. – Почти у каждого большого спортсмена при завершении карьеры остается чувство нереализованности. Но вернуться по-настоящему – удел только великих спортсменов, таких как Каролина Костнер, Евгений Плющенко, Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Вот на моей памяти перечень настоящих спортсменов, которым это возвращение удалось.

Ковтун – двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, он также является действующим чемпионом России. На Универсиаде 2019 года в Красноярске, которая стала его последним турниром, фигурист занял второе место. На чемпионат мира в японской Сайтаме Ковтун не поехал по медицинским показаниям.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры