Алексей Мишин: "Не приглашал Коляду в свою группу"

Российский тренер Алексей Мишин заявил, что не приглашал серебряного призера Олимпиады-2018 Михаила Коляду в свою группу. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в интервью "СЭ" посоветовал 24-летнему фигуристу перейти к этому специалисту.
- Я Коляду в свою группу не приглашал, - приводит слова Мишина Nevasport. - Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме Коляда занял 6-е место.
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https://nevasport.ru/64290-mishin-o-perehode-kolyady-v-ego-gruppu-ya-ego-ne-priglashal/
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