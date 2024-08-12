Мишин — о смерти Писеева: «Он был наиболее яркой фигурой советского фигурного катания»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти почетного президента ФФККР Валентина Писеева.

«Писеев Валентин был человеком, портрет которого нельзя написать только одним цветом. Но факт остается фактом: он был наиболее яркой фигурой советского фигурного катания», — сказал Мишин «СЭ».

Валентин Николаевич Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.