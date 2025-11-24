Мишин о завершении карьеры Туктамышевой: «Благодарю судьбу, что прошел с Елизаветой большой и интересный период тренерской жизни»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» решение Елизаветы Туктамышевой объявить о завершении карьеры.

Туктамышева тренировалась у Мишина с 2011 года

«Некоторые события выглядят по-разному, с разных сторон. Я, как тренер, благодарю судьбу за то, что прошел с Елизаветой большой и интересный период моей тренерской жизни. С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел Статуи свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть своей правой рукой всю ту же Лизу», — сказал Мишин «СЭ».

28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.

Туктамышева не выступала на соревнованиях с контрольных прокатов в сентябре 2023 года. В октябре того же года она объявила о паузе в карьере.

В июне 2025-го фигуристка вошла в тренерский штаб сборной Санкт-Петербурга.