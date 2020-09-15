Алексей Мишин: «Хотели сделать Туктамышеву новой. В определенной степени это получилось»

Тренер Алексей Мишин рассказал об особенностях работы с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Если говорить о Лизе, мы показали на прокатах вариант одной короткой программы, но одновременно думаем и о второй — диаметрально противоположной по стилистике, — цитирует Мишина сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Новая произвольная рождалась неординарным способом в этой области спортивной деятельности — по видеосвязи.

Мой большой друг, выдающийся танцор и хореограф Юрий Смекалов отозвался на нашу просьбу, взял рулевое колесо в свои руки и создал вместе с Лизой онлайн версию замечательной программы на японские мотивы.

Если говорить о контенте, Лиза уже делает тройной аксель, но нестабильно. Однако в большей степени в этом сезоне мы акцентировали внимание на том, чтобы сделать Лизу новой. По-моему, в определенной степени это получилось».

23-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы, бронзовый призер чемпионата Европы, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира.