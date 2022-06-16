Александра Трусова заявила, что в ближайшие 10 лет хочет стать мамой

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о своем будущем.

«Что буду делать через 10 лет? Мне будет 27 лет... Скорее всего, у меня уже будет ребенок. Потому что я хочу этого. А что я буду делать — не знаю. Пройдет слишком много времени», — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.