Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что занимается в группе, где каждый спортсмен является вундеркиндом. Она работает под руководством тренера Этери Тутберидзе.

- Меня отдали в фигурное катание в четыре года, - приводит слова Трусовой Sportchic. - Родители привели меня в секцию, потому что уже тогда я хорошо каталась на роликах. А сейчас я просто не представляю себя в другом виде спорта.

Моя главная задача в спорте? Как и для любого спортсмена – победа на Олимпийских играх. Я занимаюсь в группе, где все вундеркинды: среди нас есть чемпионки мира и олимпийские чемпионки. Я просто стараюсь поменьше читать о себе в соцсетях и слушать комментарии. Нужно лишь тренироваться в том же объеме, а лучше – еще больше.

Напомним, 14-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров. Она первой среди фигуристок-одиночниц исполнила на официальных соревнованиях четверные лутц и тулуп.

Все о фигурном катании - здесь