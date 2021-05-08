Александра Трусова выпустит свои NFT-токены

Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram представила собственные NFT-токены.

«Я открываю для себя новое — мир NFT», — подписала пост Трусова.

Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя подделать. Он позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект.

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать.