Александра Трусова выпустит свои NFT-токены
17:40
Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram представила собственные NFT-токены.
«Я открываю для себя новое — мир NFT», — подписала пост Трусова.
Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. Каждый невзаимозаменяемый токен является уникальным и его нельзя подделать. Он позволяет закрепить свои права на какой-либо уникальный объект.
1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать.
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