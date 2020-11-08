Александра Трусова: «Тройной аксель на тренировках получается почти всегда. Возможно, сегодня было волнение»

Александра Трусова после проката короткой программы на этапе Кубка России в Казани осталась довольна выступлением.

— Тройной аксель я сделала на разминке один раз, сделала, и все. Мне хватает одного раза. Ошибка, наверное, из-за волнения. На тренировках я на нем ошибаюсь очень редко. Новые прыжки? Я успеваю и то, и другое, мне не мешает это соревноваться. Риттбергер я учила еще после первого этапа, а четверной лутц с руками или без — для меня нет большой разницы. Важно ли мне сделать риттбергер раньше Ён Ю? Да, мне важно быть первой. Но буду ли вставлять в программы на ближайших соревнованиях, увидите скоро сами. (Дмитрий Кузнецов)