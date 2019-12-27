Александра Трусова: «Тренеры сказали не прыгать тройной аксель. Все-таки отбор»

Российская фигуристка Александра Трусова после проката короткой программы на чемпионате России (76,46) объяснила, почему не стала прыгать заявленный тройной аксель.

— Довольна, но осталось ощущение недоделанности, потому что тройной аксель не прыгала. Сегодня после тренировки Тренеры сказали — давай не будем рисковать.

Конечно, хотела прыгать. На этом соревновании не прыгнула, но дальше буду делать, все по максимуму. Разница по сравнению с прошлым годом? Мысль об отборе немного мешает.

Погода тут холодная. Гуляли с мамой, мы совсем замерзли, а собака уж и подавно. Даже тапочки не помогли. (Дмитрий Кузнецов)