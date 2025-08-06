Александра Трусова сообщила о рождении ребенка

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что родила сына.

«Родила!» — написала спортсменка в своем Telegram-канале. Ранее она рассказала, что прибыла в роддом.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В марте во время своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» они объявили, что ждут ребенка.

В апреле 2025 года пара организовала гендер-пати, на котором стало известно, что у них родится сын.