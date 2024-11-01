Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:06

Александра Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александра Трусова (Игнатова).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о переезде в новую квартиру.

В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. По ее словам, после свадьбы пара переехала в новую квартиру, куда молодожены перевезли пять собак.

«Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому неважно, сколько у нас собак, они все поместятся», — цитирует Трусову Forbes.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии и ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

Источник: Forbes
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Читайте также
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трусова о финансах: «Знаю, сколько зарабатываю и сколько мне нужно»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости