Александра Трусова рассказала, как живет в квартире с пятью собаками

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала о переезде в новую квартиру.

В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. По ее словам, после свадьбы пара переехала в новую квартиру, куда молодожены перевезли пять собак.

«Забрали почти всех собак. Пять из семи будут жить вместе с нами в квартире. На самом деле они в любой квартире умещаются. Я жила в разных вместе с ними. Поэтому неважно, сколько у нас собак, они все поместятся», — цитирует Трусову Forbes.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии и ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.