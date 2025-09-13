Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

13 сентября 2025, 14:43

Трусова: «Если решили строить карьеру, то нужно ставить цели и добиваться их»

Артем Бухаев
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что ей помогает справиться с выгоранием.

— Если решили строить карьеру, то нужно ставить цели и добиваться их. Это в любом виде спорта, не только в фигурном катании. Это главное. Как не выгореть? Надо спросить себя, этого ли ты хочешь, тут ли ты желаешь быть успешной.

Моя разрядка — это СПА, массаж, сауны. Мне это очень помогает. Муж меня радует, например, приходит с цветами с катка. Мы можем сходить куда-то вдвоем, если приезжает мама посидеть с Мишей. Когда Миша спит, а мы лежим с Макаром в обнимку — это уже романтика. Но над этим надо работать, сохранить романтику. Дети вырастут, у них будет своя жизнь. А нам жить вдвоем.

— Мужчины не хотят жениться. Считают, что брак ничего не меняет. Что вы им скажете?

— Если брак ничего не меняет, почему бы не поставить штамп в паспорте.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
Читайте также
Фигуристка Мишина вышла замуж за учителя физкультуры
WSJ узнала об отклоненном плане Хегсета по сокращению войск США в Европе
В Иране начинаются похороны верховного лидера Али Хаменеи. Что пишут СМИ
Интерпол раскрыл личность подозреваемой в покушении на Ермолаева украинки
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
ЧМ-2026: Судьи убрали Хорватию в угоду Роналду, Криштиану заменили и он высказался об уходе, а скоро встретится с Испанией
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трусова: «Когда устаю, я обычно очень громко на кого-то наезжаю»

Трусова: «Если меня хейтят, значит я интересна, поэтому пишут что-то обо мне»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости