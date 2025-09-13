Трусова: «Если решили строить карьеру, то нужно ставить цели и добиваться их»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что ей помогает справиться с выгоранием.

— Если решили строить карьеру, то нужно ставить цели и добиваться их. Это в любом виде спорта, не только в фигурном катании. Это главное. Как не выгореть? Надо спросить себя, этого ли ты хочешь, тут ли ты желаешь быть успешной.

Моя разрядка — это СПА, массаж, сауны. Мне это очень помогает. Муж меня радует, например, приходит с цветами с катка. Мы можем сходить куда-то вдвоем, если приезжает мама посидеть с Мишей. Когда Миша спит, а мы лежим с Макаром в обнимку — это уже романтика. Но над этим надо работать, сохранить романтику. Дети вырастут, у них будет своя жизнь. А нам жить вдвоем.

— Мужчины не хотят жениться. Считают, что брак ничего не меняет. Что вы им скажете?

— Если брак ничего не меняет, почему бы не поставить штамп в паспорте.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.