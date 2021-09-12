Александра Трусова: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:30
Александра Трусова представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.
Фигуристка выступила под саундтрек из фильма «Круэлла».
Трусова выступила без ошибок, исполнив пять четверных прыжков.
Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной лутц, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.
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