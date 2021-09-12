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Александра Трусова: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео

18:30
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Александра Трусова представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.

Фигуристка выступила под саундтрек из фильма «Круэлла».

Трусова выступила без ошибок, исполнив пять четверных прыжков.

Она прыгнула четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель + тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц + тройной тулуп, четверной лутц, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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