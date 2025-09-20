Трусова: «Свое шоу? Хотела бы сделать что-то уникальное»

Фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о возможной организации собственного шоу.

«Свое шоу? Есть желание, но я бы хотела сделать что-то уникальное. То, чего еще не было. Мне нужно время, физическая форма. Я должна кататься и радовать людей. В ближайшем будущем нет, но возможно.

С моим характером в паре было бы выступать сложнее. Например, с Макаром мы оба одиночки, считаем, что должны друг под друга подстраиваться. Мне нравится парное катание, разучивать элементы оттуда. Но два одиночника в паре — это тяжело. Если и выступать, то с танцором, который имеет много опыта в этом», — сказала Трусова на Ночи Московского спорта.

Трусова 13 сентября впервые выступила на льду после родов. Она приняла участие в шоу «Евгения Медведева и друзья». 6 августа 21-летняя фигуристка родила сына Михаила.