Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) рассказала, когда примет решение о возможном завершении карьеры.

«Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение», — цитирует Трусову Forbes.

В сентябре 20-летняя фигуристка приняла участие в контрольных прокатах сборной России, после чего сообщила, что в ближайшее время примет решение о возможном возвращении на лед. Трусова не участвовала в соревнованиях с ноября 2022 года.

Ранее спортсменка не исключила своего участия в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. В 2022 году она завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пекине.