Чемпионка России-2019, победительница этапа Гран-при в Москве Александра Трусова в интервью «СЭ» поделилась ощущениями после выступлений на домашних соревнованиях.

— Этот домашний турнир для меня был очень волнительным, — сказала Трусова. — На нем присутствовали все мои родственники и друзья из Москвы и Рязани. Конечно, я очень рада победе и выходу в финал. Но были ошибки, а значит надо работать!

Ранее Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде. Фигуристка выступит в финале серии в Турине, который пройдет с 5 по 8 декабря.

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