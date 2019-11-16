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Александра Трусова: «Не очень хорошо откатала и короткую, и произвольную программу»

19:53
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Российская фигуристка Александра Трусова после победы на этапе «Гран-при» в Москве заявила, что не очень хорошо откатала обе программы. 15-летняя спортсменка дважды упала в произвольной.

— Я очень рада, что выиграла и отобралась в финал, но откатала и короткую, и произвольную программу не очень хорошо, буду работать, — сказала Трусова в эфире «Первого канала». — Я и в Канаде упала с первого элемента, но собралась дальше. Стараюсь не думать о том, что было на первом элементе, и делать все дальше. Спасибо всем моим болельщикам. Мне очень приятно было выступать здесь. Я хочу как можно больше выступать в России.

Трусова выступит в финале «Гран-при» — она также завоевала золото на канадском этапе.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры

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