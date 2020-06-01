Александра Трусова: «Кому из тренеров больше всего благодарна за четверные? Всем»

Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram-эфире рассказала о благодарностях тренерам за четверные прыжки и качествах, которые ценит в людях.

Напомним, что спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Кому из тренеров я больше всего благодарна за четверные? Да всем. Всем, кто со мной работал. Но мне кажется, в четверных я не до конца себя не контролирую. Но могу себя во время прыжка как-то подправить.

Я начала кататься в 4 года, в 9 лет начало приходить осознание.

Олимпийской чемпионкой я хотела быть всегда. Больше всего в людях ценю целеустремленность и терпение. Я, мне кажется, не терпелива. Мне нужно все и сразу. (Дмитрий Кузнецов)