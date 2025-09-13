Трусова: «Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. У меня нет преград»

Российская фигуристка Александра Трусова на «Дне Московского спорта» рассказала, что у нее нет преград в своем виде спорта.

— Мы видели пять четверных в одной программе. Чего еще фантастического ждать в фигурном катании?

— Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет преград.

— От чего бы вы хотели избавиться в своей жизни?

— От вспыльчивости и перфекционизма. Мне недостаточно терпения, его нужно приобрести.