Трусова: «Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. У меня нет преград»
Российская фигуристка Александра Трусова на «Дне Московского спорта» рассказала, что у нее нет преград в своем виде спорта.
— Мы видели пять четверных в одной программе. Чего еще фантастического ждать в фигурном катании?
— Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет преград.
— От чего бы вы хотели избавиться в своей жизни?
— От вспыльчивости и перфекционизма. Мне недостаточно терпения, его нужно приобрести.
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