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Фигурное катание

13 сентября 2025, 14:46

Трусова: «Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. У меня нет преград»

Артем Бухаев
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова на «Дне Московского спорта» рассказала, что у нее нет преград в своем виде спорта.

— Мы видели пять четверных в одной программе. Чего еще фантастического ждать в фигурном катании?

— Человеческий организм возможен на многое, мы сами ставим ему преграды. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет преград.

— От чего бы вы хотели избавиться в своей жизни?

— От вспыльчивости и перфекционизма. Мне недостаточно терпения, его нужно приобрести.

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