Трусова: «Стала больше общаться с людьми, у которых есть дети»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына.

«С подругами у нас есть чат. Не скажу, что у нас были какие-то гулянки — мы все занимались карьерой. Продолжаем общаться, но встречаться стали реже из-за Мишеньки. Стала больше общаться с людьми, у которых есть дети. Интересно послушать разный опыт.

Как стала спокойнее? Бывают тяжелые моменты, тоже могу загрустить. Важна поддержка близких, карьера. Радуюсь, когда выхожу на лед, это счастье для меня. Депрессия? Очень хотела ребенка, этого ждала. Рада, что все так случилось», — сказала 21-летняя спортсменка на «Дне Московского спорта».

Трусова и ее супруг Макар Игнатов стали родителями 6 августа. У пары родился сын, которого назвали Михаил. Спустя девять дней после родов Трусова уже вышла на лед.