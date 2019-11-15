Александра Трусова: «Инициатива разрешить четверные прыжки у женщин в короткой программе радует»

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что приветствует идею разрешить прыгать четверные в короткой программе. 15-летняя спортсменка занимает второе место после короткой программы на этапе «Гран-при» России, уступая Евгении Медведевой 2,72 балла.

— Конечно, волнительно выступать на соревнованиях. Все, что пишут в Интернете, я читаю. Как и на всех соревнованиях. Собачка? Это салфетница, из нее я достаю салфетки, ее держит тренер во время проката. Остальные игрушки дома — там они занимают много места.

Ранее я выступала в «Лужниках», а здесь первый раз каталась на показательных на чемпионате Европы. Ощущения очень приятные. Мы ходили смотреть соревнования, но смотреть — это по-другому.

Падение перед программой? Да, упала. Я не знаю, как это вышло. Наверное, волновалась. Все засмеялись, и мне стало весело и приятно кататься.

Приятно, что во многих странах я известна, что во многих странах смотрят на меня. Япония вообще относится с трепетом к фигурному катанию. Очень много фанатов, все залы заполнены.

Четверные в короткой программе — это радостная новость. (Екатерина Беспалова)

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