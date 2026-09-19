Александра Трусова и Камила Валиева: во сколько контрольные прокаты сборной России в короткой программе

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона-2026/27 пройдут 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве. В первый день спортсмены представят короткие программы, во второй — произвольные. Начало короткой программы у женщин — в 14.00 по московскому времени 19 сентября.

Александра Трусова выступит в женской короткой программе во второй разминке под девятым номером. Камила Валиева выйдет на лед под десятым номером.

Порядок выступления женщин в короткой программе:

1-я разминка

Камилла Нелюбова.

Дина Хуснутдинова.

Алина Горбачева.

Ксения Гущина.

Алиса Двоеглазова.

2-я разминка

Анна Фролова.

Мария Захарова.

Аделия Петросян.

Александра Трусова.

Камила Валиева.

Прямую трансляцию контрольных прокатов покажет Первый канал. Следить за расписанием выступлений и новостями сборной России можно на «СЭ».

Фигурное катание: контрольные прокаты сборной России, расписание, участники, результаты и последние новости