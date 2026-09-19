Александра Трусова и Камила Валиева: во сколько контрольные прокаты сборной России в короткой программе
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона-2026/27 пройдут 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве. В первый день спортсмены представят короткие программы, во второй — произвольные. Начало короткой программы у женщин — в 14.00 по московскому времени 19 сентября.
Александра Трусова выступит в женской короткой программе во второй разминке под девятым номером. Камила Валиева выйдет на лед под десятым номером.
Порядок выступления женщин в короткой программе:
1-я разминка
- Камилла Нелюбова.
- Дина Хуснутдинова.
- Алина Горбачева.
- Ксения Гущина.
- Алиса Двоеглазова.
2-я разминка
- Анна Фролова.
- Мария Захарова.
- Аделия Петросян.
- Александра Трусова.
- Камила Валиева.
Прямую трансляцию контрольных прокатов покажет Первый канал. Следить за расписанием выступлений и новостями сборной России можно на «СЭ».
Фигурное катание: контрольные прокаты сборной России, расписание, участники, результаты и последние новости
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