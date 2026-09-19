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Александра Трусова и Камила Валиева: во сколько контрольные прокаты сборной России в короткой программе

Александра Трусова и Камила Валиева: во сколько контрольные прокаты сборной России в короткой программе

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Камила Валиева, Александра Игнатова (Трусова).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона-2026/27 пройдут 19 и 20 сентября на «ЦСКА Арене» в Москве. В первый день спортсмены представят короткие программы, во второй — произвольные. Начало короткой программы у женщин — в 14.00 по московскому времени 19 сентября.

Александра Трусова выступит в женской короткой программе во второй разминке под девятым номером. Камила Валиева выйдет на лед под десятым номером.

Порядок выступления женщин в короткой программе:

1-я разминка

  • Камилла Нелюбова.
  • Дина Хуснутдинова.
  • Алина Горбачева.
  • Ксения Гущина.
  • Алиса Двоеглазова.

2-я разминка

  • Анна Фролова.
  • Мария Захарова.
  • Аделия Петросян.
  • Александра Трусова.
  • Камила Валиева.

Прямую трансляцию контрольных прокатов покажет Первый канал. Следить за расписанием выступлений и новостями сборной России можно на «СЭ».

Фигурное катание: контрольные прокаты сборной России, расписание, участники, результаты и последние новости

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Александра Трусова - Игнатова
Камила Валиева
Фигурное катание
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