Александра Трусова и Алексей Тихонов исполнили парный элемент на тренировке

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила поддержку в паре с чемпионом мира в парном катании Алексеем Тихоновым. Видео было опубликовано в Instagram спортсменки.

«Спасибо Алексею Тихонову за мастер-класс!» — написала Трусова.

Тихонов выступал в паре с Марией Петровой. Они становились чемпионами мира в 2000 году и дважды побеждали на чемпионатах Европы в 1999 и 2000 годах.

На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе. По итогам соревнований она заняла второе место.