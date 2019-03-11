Александра Трусова: "Четверные мне прыгать не страшно, а в жизни я много чего боюсь. На аттракционах боюсь кататься"

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова рассказала, что ей не страшно делать прыжки в четыре оборота. 14-летняя спортсменка выполнила три четверных прыжка в произвольной программе на прошедшем чемпионате мира в хорватском Загребе и выиграла турнир.

– Четверные мне прыгать не страшно, а в жизни я много чего боюсь, – приводит слова Трусовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – На аттракционах боюсь кататься. Не на всех, конечно, но на некоторые вообще не сяду. На квадроциклах, мотоциклах и снегоходах с папой тоже боюсь кататься. Сама езжу на мотоцикле и квадроцикле – не страшно. А с папой боюсь. Он так гоняет, да еще все время дергает, крутит руль.

Напомним, Трусова является серебряным призером чемпионата России-2019.

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