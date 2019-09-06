Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что не боится исполнять четверной прыжок. Кроме того, девушка поделилась мнением о сериале «Игра Престолов».

— Четверной для меня — это не страшно. На один оборот больше, чем тройной, — рассказала Трусова Первому каналу. — Для меня страшнее на горках кататься.

Бывают дни — вообще не получается, бывает — получается хорошо. Расстраиваюсь, но на следующий день уже все нормально.

В произвольной у меня «Игра Престолов». Я за три недели посмотрела все, от первого сезона до восьмого. Конец, конечно, вообще ужасный. Дейенерис должна была стать королевой.