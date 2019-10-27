Александра Трусова: «Часто бывает, что я падаю при первом прыжке»

Россиянка Александра Трусова прокомментировала победу на «Гран-при Канады» с двумя мировыми рекордами. Она упала на первом четверном прыжке, но все равно заняла первое место с большим отрывом.

— Я очень рада, что победила, — цитирует Трусову официальный сайт Олимпийских игр. — Буду продолжать работать, когда вернусь домой. Часто бывает, что падаю при первом прыжке на тренировках. Все в порядке, мне просто нужно продолжать работать. Люблю соревнования и жду их с волнением. Мне просто нравится то, что делаю.

Поздравила ли Тутберидзе? В России ночь. Я уверена, что она поздравит меня позже.

Думаю, что сегодня я немного устала и немного нервничала перед моей программой. Мне не удался тройной аксель. После этого старалась больше контролировать себя, все наладилось. Но я все еще разочарована своим тройным акселем.