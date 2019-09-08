Александра Трусова: «Буду продолжать усложняться»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, почему она странно заходила на один из прыжков и о том, как она будет усложнять программы.

— У вас сегодня были странные заходы на прыжки.

— Старалась сделать как можно больше шагов, чтобы программа была насыщена и ими, а не только четверными. Поэтому получилось, что один четверной прыгала не так, как вчера, а немного необычно. На соревнованиях я с тремя четверными я еще не выступала. Буду пробовать. Надеюсь, что получится, — сказала Трусова.

— Над чем вы работали в межсезонье и каких успехов ждать от вас в будущем?

— Буду продолжать усложняться.

— Вы в числе лидеров по баннерам здесь. Ощущаете ли вы поддержку?

— Конечно, все вижу, чувствую поддержку. Читаю комментарии в соцсетях, но пусть не обижаются те, кому я не отвечаю.

— Вы переходите на взрослый уровень с юниорского в качестве звезды...

— Я бы так не сказала. Это я по юниорам так хорошо выступала, а по взрослым еще нет.

— Смотрели ли вы сериал «Игра престолов», под саундтрек к которому вы выступаете?

— Да. За две недели все сезоны с первого по восьмой. (Екатерина Беспалова)