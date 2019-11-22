Александра Степанова: «Пападакис и Сизерон нам безумно нравятся»

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин считают, что для победы над французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном им предстоит добавить мастерства во всех аспектах катания.

— Мы любим и уважаем эту пару, они нам безумно нравятся, — сказала Степанова в интервью ТАСС. — У Габриэлы и Гийома есть и пластика, и скорость, и техничность, и катание в паре, за что мы их все и любим. А нам нужно работать абсолютно над всем и не сходить со своего пути. Нам пока всего по чуть-чуть не хватает.

Российские фигуристы получили за свой прокат на этапе «Гран-при» в Саппоро 84,07 балла. Лидируют с мировым рекордом Пападакис и Сизерон (90,03).