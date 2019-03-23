Александра Степанова о чемпионате мира: "Мы немного расстроены, но это огромный опыт"

Российская фигуристка Александра Степанова - о выступлении на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее танцевальный дуэт с Иваном Букиным набрал 208,52 балла и занял четвертое место.

- Нам хочется, чтобы захватывала каждая программа, особенно на чемпионате мира. Борьба была необычная для нас, мы никогда так близко к подиуму не стояли. Мы расстроены немного, но это огромный, безумный опыт. Но мы сделали свой максимум. Что впереди? В этом сезоне показывали пасадобль танго, многим зрителям не сразу было понятно - у всех танго, а у нас что-то особенное. Но это красиво, мы хотим чем-то удивлять. (Дмитрий Кузнецов)

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