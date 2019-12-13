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Александра Степанова: «Не смогу никогда объяснить, что за отношения у нас с Букиным»

08:27

Российская фигуристка Александра Степанова , выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала что у нее очень близкие отношения с партнером.

— Об этом говорят многие — уровень так называемой химии или отношений на льду в вашей паре стал какой-то запредельный. Вы выглядите как пара не только на льду, но и в жизни.

- На самом деле, это для нас огромный комплимент, — сказала Степанова в интервью «РИА Новости». - В том, что мы делаем на льду, люди действительно видят что-то настоящее. Что касается того, что между нами происходит в жизни — у нас очень близкие отношения, и я даже, мне кажется, не смогу никогда объяснить, что это за отношения. Это невозможно просто объяснить. Мы с Ваней 13 лет вместе, с самого детства, и нам очень сильно повезло, что у нас понимание друг друга сейчас находится на таком уровне.

— Даже перед началом шестиминутной разминки, когда фигуристы выезжают на лед, все смотрят на трибуны, а вы смотрите друг на друга. Это настоящее?

- Это настоящее. Но, на самом деле, не только мы так делаем. Ты всегда друг в друге видишь поддержку, крепкое плечо, видишь уверенность и спокойствие. Когда смотришь в глаза человеку, с которым столько лет идешь рука об руку, видишь очень много всего. Если ты сильно нервничаешь, тебя это может расслабить. Если, наоборот, чрезмерно расслаблен, тебя это может, наоборот, собрать.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191212/1562312098.html

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