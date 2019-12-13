Александра Степанова: «Не смогу никогда объяснить, что за отношения у нас с Букиным»

Российская фигуристка Александра Степанова , выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, рассказала что у нее очень близкие отношения с партнером.

— Об этом говорят многие — уровень так называемой химии или отношений на льду в вашей паре стал какой-то запредельный. Вы выглядите как пара не только на льду, но и в жизни.

- На самом деле, это для нас огромный комплимент, — сказала Степанова в интервью «РИА Новости». - В том, что мы делаем на льду, люди действительно видят что-то настоящее. Что касается того, что между нами происходит в жизни — у нас очень близкие отношения, и я даже, мне кажется, не смогу никогда объяснить, что это за отношения. Это невозможно просто объяснить. Мы с Ваней 13 лет вместе, с самого детства, и нам очень сильно повезло, что у нас понимание друг друга сейчас находится на таком уровне.

— Даже перед началом шестиминутной разминки, когда фигуристы выезжают на лед, все смотрят на трибуны, а вы смотрите друг на друга. Это настоящее?

- Это настоящее. Но, на самом деле, не только мы так делаем. Ты всегда друг в друге видишь поддержку, крепкое плечо, видишь уверенность и спокойствие. Когда смотришь в глаза человеку, с которым столько лет идешь рука об руку, видишь очень много всего. Если ты сильно нервничаешь, тебя это может расслабить. Если, наоборот, чрезмерно расслаблен, тебя это может, наоборот, собрать.