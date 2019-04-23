Александра Степанова: "На чемпионате мира мы показали действительно достойное выступление"

Российская фигуристка Александра Степанова высказалась о выступлении на чемпионате мира в японской Сайтаме. Ее танцевальный дуэт с Иваном Букиным набрал 208,52 балла и занял четвертое место.

– Мы хорошо оцениваем наше выступление на чемпионате мира, потому что помним эмоции зрителей, оценку тренеров и всей нашей команды, – сказала Степанова в интервью пресс-службе ФФКР. – И мы действительно были очень довольны. Предполагается, что это последний турнир в сезоне, и хочется закончить его с чистой душой, что ты действительно выполнил все, над чем работал.

– Вы реализовали все, что могли? Все, к чему были готовы?

– Мне кажется да. Тренеры нас знают, видят каждый день на тренировках. Всегда есть куда расти. Если после какого-то этапа "Гран-при" мы слышали, что могли сделать что-то лучше, то сейчас, на чемпионате мира нам сказали: вы сделали все, что могли. Это было действительно достойное выступление. После короткой программы да, были третьи. Было очень радостно. Была очень интересная борьба. Мы впервые в карьере подобрались так близко к пьедесталу. Это очень ценный и интересный опыт для нас.

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