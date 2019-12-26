Александра Степанова и Иван Букин: «То, над чем работали, получилось, мы довольны»

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин после проката ритм-танца на чемпионате России отметили жару на арене. Дуэт уступает после первого дня турнира Виктории Синициной и Никите Кацалапова 1,3 балла (87,13 против 88,43).

— Мы можем опираться на оценки тренеров, они сказали, что мы молодцы, хорошо ехали. То, над чем работали, получилось, довольны. После финала «Гран-при нужно» было много чего исправить, это удалось. Работали над техникой — финнстеп, дорожка, про произвольный пока говорить не буду, завтра покажем.

Все чемпионаты России по-своему крутые и особенные. Здесь очень жарко. И сам зал душный, и тепло от болельщиков идет. (Дмитрий Кузнецов)