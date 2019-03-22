Александра Степанова и Иван Букин: "Получаем удовольствие на чемпионате мира в Японии"

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие третье место в ритмическом танце на чемпионате мира в японской Сайтаме (83,10 балла), после проката рассказали о своих впечатлениях.

– Дворец уютный, здесь очень приятно находиться, кататься. Когда мы выходили с катка, тренеры сказали, что всем довольны. Мы все сделали, над чем работали, сами тоже удовлетворены. Просто получаем здесь удовольствие. Конечно, тренеры находят какие-то слова, мы работаем одной командой 13 лет вместе. Ситуации, которые мы проходили вместе, все это дает поддержку. Мы уже живем вместе, мне кажется, – сказали фигуристы.

Перед произвольным танцем два российских дуэта занимают места в тройке. Перед Степановой и Букиным расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

– Останемся ли на женские соревнования? Нет, у нас завтра тренировка рано, разве что по телевизору будем смотреть. (Дмитрий Кузнецов)

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире