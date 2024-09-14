Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:40

Александра Игнатова (Трусова) назвала плохим свой первый контрольный прокат со сборной

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прокомментировала свое выступление на первом контрольном прокате сборной России.

— Как прокат?

— Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировках. Я до заезда в Новогорск не ошибалась очень давно в короткой. Я не считаю это возвращением. Пока что просто пробные прокаты.

— Будете выступать в сезоне?

— Пока не знаю.

— Как вам публика?

— Очень круто, тепло приняли. Аплодировали постоянно.

— В чем ваша мотивация?

— Я не знаю. Я тренировалась — и стало хорошо получаться. Сказала, если четверной лутц получится, то попробую. Наверное, жилось скучно. Я вообще много чего сейчас пробую, на все соглашаюсь.

— Если бы не фигурное катание, то в чем бы нашли себя?

— Во разных вещах пробую себя. Мне интересно, если берусь за что-то — делаю это хорошо.

Игнатова приняла решение вернуться в спорт после двухлетнего перерыва. В межсезонье 20-летняя спортсменка восстановила четверной лутц.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости