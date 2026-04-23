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Фигурное катание

23 апреля, 03:11

Трусова — о новых правилах: «Упрощать программу не надо, потому что это спорт, для меня остается спортом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) считает, что из-за новых правил не нужно облегчать программу в фигурном катании.

«Буду выступать по тем правилам, которые будут, но считаю, что упрощать программу не надо, потому что это спорт, для меня остается спортом. Понятно, что это и про искусство, но для меня навсегда останется олимпийским видом спорта, это должно быть на грани человеческих возможностей.

Какие планы на следующий год? Посмотрим, надо дожить до следующего года, надеюсь хорошо докатать тур и поехать в отпуск. Будет ли работа с Бенуа Ришо? Посмотрим, не знаю. Мы списывались. Все-таки сейчас сложно делать визы. Посмотрим, как получится», — цитирует ТАСС Игнатову.

По новым правилам количество прыжковых элементов будет сокращено с семи до шести в произвольной программе с сезона-2026/27.

Источник: ТАСС
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Александра Трусова - Игнатова
Фигурное катание
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