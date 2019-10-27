Александра Бойкова: «Надеемся в следующий раз показать результат еще лучше»

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые стали первыми в произвольной программе на «Гран-при» Канады, прокомментировали свое выступление. Они обошли более чем на семь баллов ближайших конкурентов в итоговом протоколе.

— Мы хорошо себя чувствуем, хорошо выполнили свою работу, надеемся в следующий раз показать результат еще лучше, — приводит официальный сайт ISU слова Бойковой.

— Это было отличное выступление, отличный день для нас. Мы оставили все наши эмоции там, на арене, — сказал Козловский.