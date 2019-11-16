Александра Бойкова: «Каталась для близкого мне человека, которого недавно потеряла»

Победители «Гран-при России» в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на пресс-конференции после выступления рассказали о личных историях.

Дмитрий: — Начну с интересной истории. Вчера, когда мы вернулись в отель, Саше пришло на телефон уведомление о видео на YouTube под названием «Царя Самарина вчера никто не смог победить». Я в отеле живу с Самариным, так что я должен был сегодня соответствовать такому уровню. Но если отбросить юмор, мы очень рады. Рады, что впервые в карьере заработали путевку в финал Гран-при. У нас не было проходных этапов и легких соперников.

— На последнем чемпионате Европы одним из лучших моментов был ваш рассказ-либретто о программе. Расскажите про программы этого сезона.

— Окей, приступим (потирая руки). Короткая программа — это что-то такое абстрактное, воздушное. Каждый может видеть в этой программе свой путь, свои взгляды. Произвольная — все мы знаем, это Джеймс Бонд, Саша — девушка Джеймса Бонда. Эта программа начинается с борьбы... (Александре) Ты можешь поправить, если я не прав. В конце концов, у нас появляются какие-то взаимоотношения. И все мы понимаем, как это закончится... Бондиана — уникальное явление в кинематографе, это очень классная и завораживающая история. Все фильмы похожи, но они классные. Мы надеемся, что наша программа как часть всей этой истории тоже будет классной.

Александра: — Может накладывать на разные истории. Перед соревнованиями я потеряла очень близкого человека. Катала эту программу ради нее.

— Когда узнали о составах на этапы «Гран-при», ожидали две победы, в том числе над старшими товарищами (Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, занявшими второе место)?

Дмитрий: — Ни летом, ни сейчас не ставили задачу кого-то обыграть. В первую очередь мы соревнуемся сами с собой. (Дмитрий Кузнецов)

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры