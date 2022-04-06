Жулин: «Вы можете представить, что Щербакова будет выступать за другую страну? Все же понимают, кто она»

Двукратный олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин высказался о возможной смене российскими спортсменами гражданства.

«Конечно, это личное дело каждого фигуриста. О каком предательстве может идти речь, если человек просто хочет выступать? Посмотрим, чем дело кончится. Кто-то вообще может не захотеть выступать за другую страну. Вы можете представить, если Анна Щербакова поменяет гражданство и будет представлять другую страну? Все же понимают, кто она. Знают, что она русская, а всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями.

Всем не просто сейчас. Но, учитывая ту ситуацию, в которой мы оказались, как говорил Бодров: «Все мы в одной лодке». Я бы не советовал сейчас кому-то из спортсменов строить долгоиграющих планов, а чуть-чуть подождать. Я на сто процентов уверен, что тех российских спортсменов, которые не уедут и продолжат выступать на российских соревнованиях, будут очень сильно поддерживать, если останется чем", — приводит слова Жулина Sport24.

В начале марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.