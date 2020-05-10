Александр Жулин: «ВАДА нужно забыть историю с российским допингом. Какие суды, когда мир рушится?!»

Знаменитый тренер по фигурному катанию Александр Жулин призвал чиновников ВАДА отказаться от наказаний в отношении российского спорта. На основании манипуляций исполком ВАДА 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия и введение санкций в отношении России, включая лишение спортсменов права выступать на крупных турнирах под своим флагом на протяжении четырех лет. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

— По-моему, чиновникам ВАДА сейчас самое время сделать красивый жест — забыть заезженную историю с российским допингом, — цитирует «Экспресс-газета» Жулина. — Отозвать все иски и допустить наших спортсменов на Олимпийские игры под флагом России. Конечно, только тех, кто не нарушал правила. Ну, какие суды, когда мир рушится?! В такие моменты надо быть добрее друг к другу. Относиться к спортсменам, как к своим детям.