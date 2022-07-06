Жулин о короткой программе Валиевой: «Под любую музыку это будет маленький шедевр»
Заслуженный тренер России, хореограф Александр Жулин прокомментировал новую короткую программу олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Камилы Валиевой.
«Камиле подходит любая музыка, она абсолютно неимоверная фигуристка. Думаю, под любую музыку это будет маленький шедевр», — цитирует ТАСС Жулина.
Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, объявил музыку к короткой программе Валиевой. Команда российской фигуристки выбрала треки Tick-Tock и Cornfield Chase композитора Ханса Циммера. В постановке будет использоваться оригинал первой композиции и кавер-версия Cornfield Chase в исполнении музыканта Дориана Марко.
Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.