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Жулин о короткой программе Валиевой: «Под любую музыку это будет маленький шедевр»

Жулин назвал новую короткую программу Валиевой маленьким шедевром
Алексей Еремин
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Заслуженный тренер России, хореограф Александр Жулин прокомментировал новую короткую программу олимпийской чемпионки в командных соревнованиях Камилы Валиевой.

«Камиле подходит любая музыка, она абсолютно неимоверная фигуристка. Думаю, под любую музыку это будет маленький шедевр», — цитирует ТАСС Жулина.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, объявил музыку к короткой программе Валиевой. Команда российской фигуристки выбрала треки Tick-Tock и Cornfield Chase композитора Ханса Циммера. В постановке будет использоваться оригинал первой композиции и кавер-версия Cornfield Chase в исполнении музыканта Дориана Марко.

Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Источник: https://tass.ru/sport/15137725
Фигурное катание
Александр Жулин
Камила Валиева
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