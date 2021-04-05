Советский и российский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал заявление Американского журналиста Дейва Лиза о том, что Этери Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма.

«Дебилы они все, даже не хочу ничего говорить», - сказал Жулин «СЭ».

На последнем чемпионате мира в Стокгольме Анна Щербакова под руководством Этери Тутберидзе взяла первое золото чемпионата мира.

4 апреля журналист заявил: «Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма». Также он написал о применении гормонов в комментариях к выпуску подкаста с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель. Блокаторы гормонов используются, чтобы замедлить взросление, развитие тела и наступление пубертата. В ФФККР назвали бредом заявления американского журналиста.

(Антон Иванов)